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Spor Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır
Spor

Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

Kasık bölgesinde ağrı hisseden ve antrenmanı yarıda bırakan Jose Sosa, maç kadrosunda yer almayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-06 19:12:26 -
Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor maçına hazır

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 8. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenman esnasında kasığında ağrı hisseden Jose Sosa'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, kampa girdi.

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