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Spor Fenerbahçe İtalyan ismi Kadıköy'e getiriyor!
Spor

Fenerbahçe İtalyan ismi Kadıköy'e getiriyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella için devreye girdiği belirtildi. Parma'dan ayrılması beklenen Pezzella için Fenerbahçe'nin teklifini sunacağı aktarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 13:17:00 -
Fenerbahçe İtalyan ismi Kadıköy'e getiriyor!

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçiren Giuseppe Pezzella için devreye girdiği belirtildi. Parma'dan ayrılması beklenen Pezzella için Fenerbahçe'nin teklifini sunacağı aktarıldı.

Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geride kalan sezonun devre arasında da gündeme gelen sol bek transferi için bu kez Giuseppe Pezzella ismi öne çıkmış durumda.

Sky Sport'un haberine göre Fenerbahçe, Pezzella için devreye girdi. Hatta Bologna'ya transfer olması beklenen oyuncu için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde teklifini sunacağı aktarıldı.

Bonservisi Parma'da olan 24 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonu kiralık olarak Atalanta'da geçirmişti. Atalanta formasıyla geçtiğimiz sezon 29 maçta süre alan İtalyan oyuncu, 3 asistlik de skor katkısı sağladı.

 


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