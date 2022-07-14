Fenerbahçe istiyordu Galatasaray alıyor!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray Okan Buruk ile şampiyonluk kupasını müzesine götürmek isterken, transferde de oldukça atak bir görüntü sergiliyor. Birçok isimle temas halinde olan Sarı-Kırmızılılar önlibero transferinde mutlu sona ulaşmak isterken, flaş bir ismi gündemine aldı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray transferde de temaslarını sıklaştırmış durumda. Okan Buruk'un talimatlarına göre eksik mevkilere takviyeler yapacak olan Sarı-Kırmızılılar'da öncelikli mevkilerden biri ön libero... Ön libero adayları arasında ilk sırada yer alan Idrissa Gueye'nin, PSG'de kadro dışı kaldıktan sonra Galatasaray 'dan çok yüksek taleplerde bulunması, mecburi rota değişimine yol açtı. Fransız devinin Japonya kampına götürülmeyen 32 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu, senelik 5 milyon Euro civarında bir maaş beklentisinde olduğunu Galatasaraylı yetkililere iletti.

ALTERNATİF İSİM GÜNDEMDE!

Yönetim, bu gelişme üzerine şimdilik geri adım atarken, 6 numara transferinde daha fazla gecikmemek adına alternatif isimleri gündemine aldı. Bu doğrultuda Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve bir süredir görüşme halinde olunan William Carvalho ile temaslar kaldığı yerden devam ediyor. Daha önce Galatasaray'a yeşil ışık yakan Portekizli orta saha, Gueye'ye göre Aslan'a 1 adım daha yakın konumda bulunuyor.

El Desmarque’nin haberinde; Haziran ayının başından bu yana William Carvalho'nun imzası nedeniyle Galatasaray'a ayrıcalıklı bir pozisyon verildi. Ancak gerçek şu ki birkaç saat öncesine kadar sadece söylentiler ve spekülasyonlar vardı. Ama masada artık kağıtlar var.

Galatasaray, Real Betis'e William Carvalho için resmi teklifte bulundu ancak Betis'in belirlediği rakamdan uzak bir teklif olduğu için reddedildi. Türklerin ilgisi kesin...

8 MİLYON PEŞİN...

Betis, Galatasaray'a William Carvalho'yu sadece 8 milyon peşin karşılığında satabileceklerini bildirdi. Ancak 10 milyona çıkarsa taksitle ödeme yapacaklar. Oyuncunun menajeri ise 3 milyon euro net ve 3 yıllık sözleşme talep ediyor.