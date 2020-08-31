  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe ile Vedat Muriç arasında gerilim
Spor

Fenerbahçe ile Vedat Muriç arasında gerilim

Lazio ile anlaştığı öne sürülen Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Vedat Muriç'in sarı lacivertli kulüpten gelen teklife çok kırıldığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:59:00 - 2020-08-31 20:05:32
Fenerbahçe ile Vedat Muriç arasında gerilim

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’in Lazio ile anlaşması sonrası büyük bir kriz patlak verdi.

‘Alacaklarını bırak’ diyen sarı lacivertli kulübe kırılan Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriç’in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

İmzaların atılması an meselesi

Hürriyet’in haberine göre, Lazio ile Fenerbahçe 17 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı.

Anlaşma henüz resmiyete dökülmese de imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Gemileri yaktı

25 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçeli yöneticilerin teklifine çok kızdığı ancak bu parayı bırakıp İtalya’ya gitmeyi göze aldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler
Gündem

Sosyal medya ayağa kalktı! Camide rezil görüntüler

Tepki çeken görüntülerin paylaşılmasıyla gündem olan sosyal medya uygulaması Tik Tok'ta bir rezalet daha yaşandı. Camiye girerek imam cübbes..
Bakan Soylu'dan tokat gibi yanıt: Senden tam tecavüzcü olur
Gündem

Bakan Soylu'dan tokat gibi yanıt: Senden tam tecavüzcü olur

TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay'ın skandal ithamına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan tokat gibi bir cevap geldi.

Türkiye'den Doğu Akdeniz görüşmesi
Siyaset

Türkiye'den Doğu Akdeniz görüşmesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'e ilişkin mühim bir temasta bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı