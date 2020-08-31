Fenerbahçe ile Vedat Muriç arasında gerilim

Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor’dan transfer ettiği Vedat Muriç’in Lazio ile anlaşması sonrası büyük bir kriz patlak verdi.

‘Alacaklarını bırak’ diyen sarı lacivertli kulübe kırılan Kosovalı forvet oyuncusu Vedat Muriç’in nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.

İmzaların atılması an meselesi

Hürriyet’in haberine göre, Lazio ile Fenerbahçe 17 milyon euro üzerinden anlaşma sağladı.

Anlaşma henüz resmiyete dökülmese de imzaların önümüzdeki günlerde atılması bekleniyor.

Gemileri yaktı

25 yaşındaki golcü oyuncu Fenerbahçeli yöneticilerin teklifine çok kızdığı ancak bu parayı bırakıp İtalya’ya gitmeyi göze aldığı öğrenildi.