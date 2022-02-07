Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yıldız savaşı

Ligde iki ekibin de istikrarsız görüntüsü sonrası hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, Gabonlu golcü için karşı karşıya geldi. Al Arabi takımında forma giyen Boupendza'nın menajeri Türkiye'den ciddi tekliflerin olduğunu açıkladı

Fenerbahçe, Aaron Boupendza için bir adım önde olurken, gelecek sezon Batshuayi ile devam etmeyecek olan Beşiktaş da Gabonlu golcüyü transfer etmek istiyor.

Al Arabi takımında forma giyen Boupendza, Afrika Kupası'nda da dikkat çeken bir performans gösterdi. Oyuncunun menajeri Serdar Dağlı yaptığı açıklamada, "Bazı takımlar ile görüştüğümüz doğru. Boupendza Türkiye'de çok mutluydu. Avrupa'dan da teklifler vardı. Boupendza sezon sonunda ayrılmak istiyor. Türkiye de seçenekler arasında" diye konuştu.

GEDSON FERNANDES'TEN SONRA BOUPENDZA

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Gedson Fernandes savaşından Beşiktaş galip gelmişti. Bu kez Fenerbahçe, Boupendza için Beşiktaş ile yarışacak.