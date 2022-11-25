Fenerbahçe iki hazırlık maçı yapacak!
Fenerbahçe, liglere verilen Dünya Kupası arasında Villarreal ve Rayo Vallecano ile hazırlık maçı yapacak. Maçları tribünden izlemek isteyenler ise bilet fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe hazırlık maçı biletleri ne kadar?
Süper Lig'e Dünya Kupası sebebiyle ara verildi. Söz konusu arayı değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, iki hazırlık maçı yapacağını duyurdu. Sarı-lacivertliler 30 Kasım Çarşamba günü İspanya La Liga ekiplerinden Rayo Vallecano ile Ülker Stadı'nda karşılaşacak. Maç saat 20.00'de başlayacak.
Bir diğer maçta ise Fenerbahçe 3 Aralık Cumartesi akşamı İspanyol ekibi Villarreal'i konuk edecek. Maç 19.00'da başlayacak. İki maçın bileti de satışa çıktı. Biletlerin satışları passo.com.tr'den yapılıyor. İki karşılaşma için de aynı fiyatlar uygulanacak. Bilet fiyatları şöyle:
Kuzey-Spor Toto Tribünü: 100,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 120,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 135,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 180,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 200,00 TL
Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 220,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 245,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 315,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 400,00 TL
Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 485,00 TL
Maraton Alt E Blok: 600 TL
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