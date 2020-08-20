Fenerbahçe, iddiaları yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, spor gündemindeki bir iddiayı yalanladı.

Sarı-lacivertli kulüp, Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımı ile anlaşma yapıldığına ilişkin iddialar hakkında yalanlama yaptı.

"Haberler gerçeği yansıtmıyor"

Konuyla ilgili Fenerbahçe'den gerçekleştirilen açıklamada, Kosovalı santrfor Muric'e farklı kulüplerden transfer teklifi geldiği ifade edildi. Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncunun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımı ile anlaşıldığına dair haberlerin yer aldığı belirtilen açıklamada bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı kamuoyu ile paylaşıldı.

Vedat Muric kimdir?

Vedat Muriç, 24 Nisan 1994 tarihinde Yugoslavya'da doğdu. Arnavutluk ve Kosova kökenli futbolcu, futbol kariyerine 2013 yılında ülkesinin takımı KF Liria Prizren'de adım attı.

KF Teuta, KS Besa Kavajë formalarını terletmesinin ardından Giresunspor'un radarına takılan Muriç, 2014'te Türkiye kariyerine başladı.

Giresunspor'da iki sene oynadıktan sonra Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bedel karşılığında transfer olan Muriç, 2017-2018 ara transfer döneminde Çaykur Rizespor kadrosuna dahil oldu.

Muriç, Rizespor'un ardından Fenerbahçe'ye transfer oldu.