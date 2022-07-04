Fenerbahçe için müthiş iddia!

AS Gazetesi, Real Madrid'den ayrılan ve bonservisi elinde olan dünyaca ünlü yıldız Isco için Fenerbahçe'nin devrede olduğunu yazdı. Haberde, Roma ve Newcastle'ın da İspanyol oyuncuyla ilgilendiği belirtildi. Bir diğer iddia ise Galatasaray'ın da bu transfer için harekete geçtiği yönünde!

Transfer dönemi başladığından beri onlarca oyuncuyla ilgili önemli iddialar ortaya atıldı. İspanya'dan gelen son haber ise fazlasıyla heyecan yarattı. AS gazetesi, 2013'ten beri formasını giydiği Real Madrid'den ayrılan Isco'nun geleceğiyle ilgili bir haber yaptı. 30 yaşındaki dünyaca ünlü yıldızın, Ortadoğu'dan gelen teklifleri düşünmeden geri çevirdiği belirtildi. Roma ve Newcastle'ın Isco için devrede olduğunu yazan As'ın asıl bombası ise Fenerbahçe'nin de İspanyol orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendiğini yazması oldu.

Newcastle favori ama

As'ın haberinde yer almasa da Galatasaray'da Isco'nun şartlarını soruşturduğu ve bu transferde istekli olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşinde oludğu 30 yaşındaki yılız için avantajlı görünen takım, Suudi sermayesini arkasına alan Newcastle. Ancak İngiliz ekibinin önceliği de Lyon'un yıladızı Lucas Paqueta... Isco, Real Madrid'de yıllarca yedek bekledi. Bu nedenle dünyaca ünlü yıldız için yeni takımıyla ilgili kararını verirken düzenli oynama durumunun önemli bir etken olacağı öğrenildi.