Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE
Fenerbahçe hazırlık maçında İngiltere Chamapionship takımı Hull City ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda?
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta?
Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE
Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.30'da oynanacak. Mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.
Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi. Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.
Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:
VİP 420 TL
Batı Alt 300 TL
Doğu Alt 240 TL
Batı Üst 150 TL
Doğu Üst 150 TL
Kuzey kale arkası 75 TL
Güney Kale arkası 75 TL