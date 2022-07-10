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Spor Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE
Spor

Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE

Fenerbahçe hazırlık maçında İngiltere Chamapionship takımı Hull City ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman oynanacağını hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-10 10:55:00 -
Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertliler hazırlık maçında Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı saat kaçta?

Fenerbahçe-Hull City maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe Hull City CANLI İZLE

Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.30'da oynanacak. Mücadele TV8'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi. Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.

Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:

VİP         420 TL

Batı Alt    300 TL

Doğu Alt              240 TL

Batı Üst                150 TL

Doğu Üst             150 TL

Kuzey kale arkası             75 TL

Güney Kale arkası 75 TL

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