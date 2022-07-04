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Spor Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City bir dostluk maçı yapacak. Söz konusu maçın ne zaman hangi gün saat kaçta oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Hullu City maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-07-04 19:25:00 -
Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman?

Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.

Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi. Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.

Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:

VİP         420 TL

Batı Alt    300 TL

Doğu Alt              240 TL

Batı Üst                150 TL

Doğu Üst             150 TL

Kuzey kale arkası             75 TL

Güney Kale arkası 75 TL

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