Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ile İngiltere Chamapionship takımı Hull City bir dostluk maçı yapacak. Söz konusu maçın ne zaman hangi gün saat kaçta oynanacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Fenerbahçe Hullu City maçı saat kaçta?
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe hazırlık maçında İngiliz ekibi Hull City ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman?
Fenerbahçe Hull City maçı ne zaman saat kaçta?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe taraftarı merhum Alpay Kazan anısına 10 Temmuz Pazar günü Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saatinin 21.30'dan 20.30'a alındığı bildirildi.
Karşılaşmanın biletlerinin satışına "passo.com.tr" adresinden devam ettiği kaydedildi. Taraftarlar, Passolig kartına gerek olmaksızın bilet satın alarak maçı tribünden izleyebilecek.
Fenerbahçe-Hull City maç bileti fiyatları şöyle:
VİP 420 TL
Batı Alt 300 TL
Doğu Alt 240 TL
Batı Üst 150 TL
Doğu Üst 150 TL
Kuzey kale arkası 75 TL
Güney Kale arkası 75 TL