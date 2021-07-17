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Spor Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman hangi takımla?
Spor

Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman hangi takımla?

Fenerbahçe hazırlık maçları programı 2021 |2021-2022 sezonu 13 Ağustos’ta başlayacak. Bu sebeple futbol takımları tüm hızıyla çalışmalarını sürdürüyor. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçları yapacak?

Yeniakit Publisher
2021-07-17 13:44:00 -
Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman hangi takımla?

2021-2022 sezonuna şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli takımın hazırlık maçı programı da belli oldu. Peki, Fenerbahçe hangi takımlarla hazırlık maçı yapacak?

Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman hangi takımla?

Fenerbahçe’nin hazırlık kampı programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabını 5-16 Temmuz tarihleri arasında Topuk Yaylası Tesislerimizde tamamlayan profesyonel futbol takımımız hazırlıklarına İstanbul’da devam ediyor. 22 Temmuz’a kadar hazırlıklarını İstanbul’da sürdürecek olan takımımız; 19 Temmuz’da Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile bir hazırlık maçı yapacak. 22-30 Temmuz tarihlerinde ikinci etap kamp çalışmaları için Slovenya’nın Bled bölgesine gidecek olan takımımız burada 3 hazırlık maçı yapacak.

Program şöyle:

24.07 / 18:00           Udinese

27.07 / 18:00           Tabir Sezana

30.07 / 17:00            Al-Hilal

Takımımız 30 Temmuzdaki maçın ardından İstanbul’a dönecek.

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