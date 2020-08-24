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Spor Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı
Spor

Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 22:04:24 -
Fenerbahçe günü akşam çalışmasıyla tamamladı

DÜZCE (AA) - Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, günü akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanı ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

Daha sonra 2 grup halinde pas yaparak süren idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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