Fenerbahçe Gomez'de kararlı

Fenerbahçe uzun süredir transfer görüşmelerinde bulunduğu Maxi Gomez'de mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

TRT Spor'un haberine göre Sarı-lacivertliler, Uruguaylı golcü futbolcuyla prensip anlaşmasına varırken kulübü Valencia ile pazarlıkları sürdürüyor.

Gomez'in tutumu belirleyici olacak

Sarı-lacivertliler teknik direktör Jorge Jesus'un onay verdiği bu transferde bütün opsiyonları değerlendiriyor. Sözleşmesi 2024'te bitecek 25 yaşındaki oyuncu, ayrılmak istediği Valencia'da sakat olduğunu gerekçe göstererek 3 haftadır antrenmanlara katılmıyor.

Gomez kimdir?

1.86 cm boyundaki Maxi Gomez, güçlü fiziği ve kuvvetiyle dikkat çekiyor. Geçen sezon maç başı 3 hava topu, 2 de ikili mücadele kazanma değeriyle oynadı.

Valencia'da 29 maçın 21'ine 11'de başlayan Gomez, girdiği pozisyonların yüzde 12'sini gole çevirdi. La Liga'ya transfer olduğu 2017-18 sezonundan bu yana Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema'nın (20) ardından en fazla kafa golü atan oyuncu Maxi Gomez (18) oldu.

Sırtı dönük oynamayı seven Uruguaylı futbolcu, geride kalan sezonda maç başı 3 faul alarak takımına duran top kazandırıyor. Sert bir yapısı olan Maxi Gomez, Valencia'da üç sezonda 5 kez sarı ve kırmızı karttan dolayı cezalı duruma düştü.

Futbola ülkesinin takımı Defensor'da başlayan Gomez, İspanya'ya adımını Celta Vigo ile attı. Bu kulüpte 75 maçta 31 gol atan 25 yaşındaki oyuncu, 16 milyon Euro'ya 2019- 20'de Valencia'nın yolunu tuttu. Burada 106 maçta 22 gollük performans sergiledi.