Fenerbahçe gol oldu yağdı!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe 5-1 kazandı. Fenerbahçe'nin golleri 11. dakikada Rodrigues, 14. dakikada Zanka, 28. dakikada Ozan Tufan, 79. dakikada Luiz Gustavo ve 82. dakikada Vedat Muriqi'den geldi. Konyaspor'un tek sayısı ise Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golden geldi.

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 17'ye yükseltti. Konyaspor ise 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise evinde Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Stat: Ülker

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, İsmail Şencan

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka, Serdar Aziz (Dk. 69 Sadık Çiftpınar), Hasan Ali Kaldırım, Gustavo, Emre Belözoğlu (Dk. 60 Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Moses (Dk. 81 Alper), Rodrigues, Muric

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Ali Turan (Dk. 46 Volkan Fındıklı), Anicic, Alper Uludağ, Jevtovic, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Milosevic, Miya (Dk. 79 Bajic), Mücahit Can Akçay (Dk. 46 Shengelia)

Goller: Dk. 11 Rodrigues, Dk. 14 Zanka, Dk. 28 Ozan Tufan, Dk. 78 Gustavo, Dk. 83 Muric (Fenerbahçe), Dk. 16 Serdar Aziz (kendi kalesine) (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Miya (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 86 Gustavo (Fenerbahçe)

Maçtan önemli anlar

6. dakikada sol kanattan gelişen atakta Rodrigues'in ortasına Muriqi bekletmeden vurdu. Önce kaleci Ertuğrul'un müdahale ettiği top direğe çarpıp, oyun alanına geri döndü.

11. dakikada Emre Belözoğlu ile verkaç yapan Rodrigues'in, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0.

14. dakikada sol köşeden kullanılan korner atışı sonunda Moses'ın çalımlarla ceza alanına girip yaptığı vuruş Konyaspor savunmasından sekti ve Zanka'nın önünde kaldı. Müsait pozisyonda Zanka topu filelerle buluşturdu. 2-0

16. dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında Serdar Aziz'in yaptığı ters vuruşta top, Fenerbahçe ağlarına gitti. 2-1

28. dakikada orta alanda topu alan Ozan'ın rakibini geçerek sol tarafa verdiği pasta Rodrigues tekrardan Ozan'a bıraktı. Ozan'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-1.

32. dakikada Rodrigues'in sol kanattan çevirdiği topta Vedat Muriqi'nin yaptığı vuruş, üstten auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kenardan kullanılan korner vuruşunda Serdar Aziz'in ön direkte yaptığı kafa vuruşu yandan auta çıktı.

45+1. dakikada sol kanattan Hasan Ali'nin ortasında Vedat Muriqi'nin kafa vuruşu, kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

58. dakikada konuk ekipte Alper Uludağ'ın yaklaşık 30 metreden çektiği sert şutta kaleci Altay Bayındır, topu soluna uzanarak kurtardı. Altay'dan dönen topu Volkan Fındıklı içeri çevirdi ancak Anicic, kale sahası önünde meşin yuvarlağa dokunamadı ve savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

78. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. İttifak Holding Konyaspor savunmadan çıkarken Gustavo, yaptığı hücum presle topu Volkan Fındıklı'dan kazandı. Gustavo kazandığı topla ceza sahasının hemen önünden çektiği plase şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara yolladı: 4-1.

83. dakikada Fenerbahçe, 5. golü buldu. Vedat Muric'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 5-1.

87. dakikada ceza sahası içinde Isla ve kaleci Altay Bayındır'ın çarpışmasıyla top kale sahasının sol tarafında Bajic'in önünde kaldı. Boş kale olmasına rağmen açısı dar olan Bajic, topu yandan auta gönderdi.

Fenerbahçe, sahadan 5-1 galip ayrıldı.