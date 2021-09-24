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Spor Fenerbahçe, Giresunspor tarihine geçti
Spor

Fenerbahçe, Giresunspor tarihine geçti

Süper Lig'in 6. haftasında Giresunspor'u konuk eden Fenerbahçe, Giresunspor tarihine geçti. Süper Lig’de yeşil beyazlı ekip ilk golünü Fenerbahçe’ye attı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 09:17:00 -
Fenerbahçe, Giresunspor tarihine geçti

Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Vitor Pereira yönetimindeki Kanarya, 13 puanla 4. sıraya yerleşti.

Yeşil Beyazlı ekip ligde ilk golünü Fenerbahçe’ye attı

 Giresunspor'un Doukara ile bulduğu gol ise puan için yeterli olmadı. Balde ile bir de penaltıdan yararlanamayan Karadeniz ekibi, 1 puanla 19. sırada kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe , Giresunspor'u Ülker Stadı'nda ağırladı. Bu sezon resmi maçlardaki ilk mağlubiyetini geçtiğimiz hafta Başakşehir’e karşı alan Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe; Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray 'ın kayıp yaşadığı haftada ayağına gelen fırsatı kaçırmadı. Ferdi Kadıoğlu ve Mesut Özil'in golleriyle sahadan 2-1 galip ayrılan Kanarya, 13 puanla 4. sıraya yerleşti. 

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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