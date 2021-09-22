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Spor Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 6. hafta maçları
Spor

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 6. hafta maçları

Süper Lig 6. hafta maçlarında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez kozlarını paylaşacak. FB-Giresunspor’un şimdiye kadarki maç istatistiklerine göre, lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle. Peki Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Giresunspor maçı biletleri ne kadar? İşte Fenerbahçe Giresunspor maç saati ve Fenerbahçe Giresunspor bilet fiyatları.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 11:03:00 - 2021-09-22 11:05:20
Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 6. hafta maçları

Fenerbahçe bu sezon ilk mağlubiyetini Süper Lig 5. haftasında Medipol Başakşehir karşısında yaşadı. Sarı kanaryalılar, Giresunspor'u yenerek süper Lig’de yükselişini devam ettirmek istiyor. 

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman? Fenerbahçe Giresunspor maçı saat kaçta? 23 Eylül Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Sarı-lacivertliler, haftaya 10 puan ve averajla 6. sırada girdi. Fenerbahçe, GZT Giresunspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand ve Jose Sosa, Giresunspor karşısnda forma giyemeyecek.

fenerbahçe giresun maç saati

Fenerbahçe Giresunspor maç istatistikleri

Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, yarınki karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez birbirlerine rakip olacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 12 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin attığı 17 gole, Giresunspor 7 golle karşılık verdi.

Sarı-lacivertliler, ev sahipliği yaptığı 6 karşılaşmada rakibini 4 kez mağlup ederken, 2 mücadele berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, konuk olduğu 6 mücadelede ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe Giresunspor maç bilet fiyatları

Bilet satış takvimi şöyle:

 18.09.2021 tarihi saat 11.00 itibarıyla 2019-2020 Kombine sahipleri (1 adet)

19.09.2021 tarihi saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine (1 adet)

20.09.2021 tarihi saat 11.00 itibarıyla Taraftar Kart sahiplerine ve Fenercell abonelerine (1 adet)

21.09.2021 tarihi saat 11.00 itibarıyla genel satış

 Satışlar sadece passo.com.tr üzerinden yapılacaktır.

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ                                             ₺90,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK                          ₺150,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK                        ₺170,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK                        ₺190,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK                         ₺215,00

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK                             ₺240,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK                   ₺265,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK                 ₺335,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON  ALT C-G BLOK                ₺385,00

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK                  ₺470,00

MARATON ALT E BLOK                                                             ₺600,00

FENERIUM ALT AVİS E BLOK                                                   ₺660,00

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Bu hafta hangi maçlar var Süper Lig 6. hafta maç programı bu haftanın maç saatleri

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