Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Süper Lig 6. hafta maçları

Süper Lig 6. hafta maçlarında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ile GZT Giresunspor, karşılaşmayla Süper Lig'de 13. kez kozlarını paylaşacak. FB-Giresunspor’un şimdiye kadarki maç istatistiklerine göre, lacivertliler 6, Giresunspor ise 1 galibiyet alırken, 5 karşılaşma beraberlikle. Peki Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta? Fenerbahçe Giresunspor maçı biletleri ne kadar? İşte Fenerbahçe Giresunspor maç saati ve Fenerbahçe Giresunspor bilet fiyatları.