Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?
Süper Lig'de 6.hafta 21 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman?
Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe ile Giresunspor 6.haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de oynanacak.
Süper Lig 6.hafta
21 Eylül Salı
17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)
20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)
22 Eylül Çarşamba
17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
23 Eylül Perşembe
17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)
20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)