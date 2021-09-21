  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe maçı saat kaçta? Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile GZT Giresunspor karşı karşıya gelecek. Peki, Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2021-09-21 11:53:00 -
Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'de 6.hafta 21 Eylül Salı günü oynanacak maçlarla başlayacak. Peki, Fenerbahçe-Giresunspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe ile Giresunspor 6.haftanın kapanış maçında karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Giresunspor maçı 23 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00'de oynanacak.

Süper Lig 6.hafta

21 Eylül Salı

17.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

17.00 Çaykur Rizespor-Altay (Çaykur Didi)

20.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Vodafone Park)

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya)

22 Eylül Çarşamba

17.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir (Kalyon)

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

23 Eylül Perşembe

17.00 İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Behçeşehir Okulları)

20.00 Fenerbahçe-GZT Giresunspor (Ülker)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay