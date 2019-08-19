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Fenerbahçe Gazişehir maçı canlı izle

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyememişti. Yeni sezona bomba transferler yapan Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayan karşılaşmaya dair canlı detayları buradan bulabilirsiniz.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:09
Fenerbahçe Gazişehir maçı canlı izle

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon iyi bir performans sergileyememişti. Yeni sezona bomba transferler yapan Fenerbahçe, 2019-2020 Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gazişehir Gaziantep ile karşılaşıyor. 20.00'de başlayan karşılaşmaya dair canlı detayları buradan bulabilirsiniz.

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep maçı kaç kaç biter? Fenerbahçe Gazişehir maç özeti ve skoru canlı izle. Süper Lig'de ilk hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Gazişehir Gaziantep ile karşı karşıya geldi. 20.00'de başlayacak ve Ülker Stadyumu'nda oynana karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Kardeşler'in yardımcıları Kemal Yılmaz ve Hakan Yemişken. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

Fenerbahçe Gazişehir maç skoru

Fenerbahçe Gazişehir Gaziantep 11'leri

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Zanka, Jailson, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Victor Moses, Garry Rodrigues, Max Kruse, Vedat Muriqi

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Pawel Olkowski, Jean Armel Kana-Biyik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais, Abdul Aziz Tetteh, Jefferson, Yussif Chibsah, Bartlomiej Pawlowski, Olarenwaju Kayode

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 20:09
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