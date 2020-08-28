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Spor Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünü taraftarlar tasarlayacak
Spor

Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünü taraftarlar tasarlayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:00:15 -
Fenerbahçe Futbol Takımı'nın otobüsünü taraftarlar tasarlayacak

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Futbol Takımı'nı taşıyan otobüsün tasarımını sarı-lacivertli taraftarlar gerçekleştirecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe'yi Türkiye'nin dört bir köşesine taşıyan takım otobüsü için yeni sezon çalışmalarının başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Takım otobüsümüzün tasarımı için siz değerli taraftarlarımızdan gelecek tasarımları heyecanla bekliyoruz. Takım otobüsümüz için yapmış olduğunuz tasarımı ve otobüsümüzün üzerinde yazmasını istediğiniz sloganı, PNG ve vektörel (AI) formatında [email protected] adresine yollamanızı rica ederiz. Kulübümüz tarafından değerlendirilerek seçilecek ve son dörde kalacak tasarımlar, resmi sosyal medya hesaplarımızdan taraftarımızın oylamasına sunulacak, en çok oy alan tasarım 2020-2021 takım otobüsümüzün deseni olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Taraftarlar, tasarım örneklerini 30 Ağustos Pazar günü saat 20.00'ye kadar gönderebilecek.

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