Fenerbahçe forması giyip "Beşiktaşlıyım" demişti... Şimdi Galatasaray için çalışıyor

Domenec Torrent, Galatasaray'da 4 kişilik ekibiyle görev alacak. İspanyol hocanın yardımcılarından en dikkat çeken isim Marc Gonzalo oldu.

Gonzalo, katıldığı programda Beşiktaşlı olduğunu ifade ederek, ''Siyah, beyaz'' şeklinde tezahürat yapmıştı.

Bu anlar sosyal medyada gündem oldu. Günün en çok konuşulan isimlerinden biri Gonzalo oldu.

Sadece Galatasaraylı değil tüm taraftarların şaşırdığı bu video kısa sürede büyük etkileşim aldı.

Sarı-Kırmızılılar'da görev alacak olan Marc Gonzalo, bir dönem Fenerbahçe'nin taraftar kart reklamında da oynamıştı. 49 yaşında İspanyol çalıştırıcı söz konusu reklamda Sarı-Lacivertli formayı giymişti.

Marc Gonzalo'nun, 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-PSG maçında da Fransız temsilcisini desteklediği görüntüler ortaya çıktı. Bu durum Sarı-Kırmızılı taraftarları bir kez daha çileden çıkardı.

Marc Gonzalo, 2019 yılında yaptığı paylaşımda Galatasaray'ı eleştirmişti. 2006-2009 yılları arasında Sarı-Kırmızılı takımda forma giyen Marcelo Carrusca'nın Aslan'da yeterli forma şansı giymediğini savunmuş ve Galatasaray'dan 'Malum takım' diye bahsetmişti.

Gonzalo bir dönem Acun Ilıcalı'nın sunduğu 'Var mısın Yok musun?' yarışmasında da boy göstermişti.