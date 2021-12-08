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Spor Fenerbahçe Ferdi'ye servet önerdi
Spor

Fenerbahçe Ferdi'ye servet önerdi

Fenerbahçe, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'na maaşını ikiye katlayan kontrat önerdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 12:42:00 -
Fenerbahçe Ferdi'ye servet önerdi

Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını(500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.

Ay-yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

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