Fenerbahçe Ferdi'ye servet önerdi
Fenerbahçe, Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ferdi Kadıoğlu'na maaşını ikiye katlayan kontrat önerdi.
Fenerbahçe sözleşme görüşmelerini yürüttüğü Ferdi Kadıoğlu konusunda sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler 22 yaşındaki yıldızına Türk Milli Takımı'nı seçmesi durumunda şimdiki maaşını(500 bin Euro) ikiye katlayan 5 yıllık bir kontrat önerisi sundu.
Ay-yıldız kararını önümüzdeki günlerde resmen açıklayacak olan Ferdi, ardından Fenerbahçe ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.