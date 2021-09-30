Fenerbahçe, evinde Olympiakos'a yenildi
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci maçında Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0'lık skorla yenildi.
Fenerbahçe ile Olympiakos, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Yunan ekibi 3-0 kazandı.
Olympiakos'a galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Soares ile 63. ve 68. dakikalarda Masouras kaydetti.
Fenerbahçe bu sonuçla 1 puanda kaldı. Olympiakos ise puanını 6'ya çıkardı.
Fenerbahçe grupta 3. maçında sahasında Antwerp'i konuk edecek. Olympiakos ise deplasmanda Frankfurt'la karşılaşacak.