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Spor Fenerbahçe evinde ağır yara aldı
Spor

Fenerbahçe evinde ağır yara aldı

Fenerbahçe Süper Lig'in 41. haftasında evinde Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir hezimet yaşadı.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 00:12:00 -
Fenerbahçe evinde ağır yara aldı

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi. Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Tek gol Cisse'den

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Olarenwaju Kayode ve 48. dakikada Hakan Arslan attı. Fenerbahçe'nin tek golü ise 90+1. dakikada Papiss Cisse'den geldi.

9 maçlık namağlup serisi sona eren Fenerbahçe, 79 puanda kaldı ve 3. sıraya indi. Sivasspor ise yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı ve puanını 62 yaparak Avrupa kupaları için iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe, ligin son haftasında Kayserispor'a konuk olacak. Sivasspor ise son hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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