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Spor Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi D grubunda temsilcimiz Fenerbahçe, gruptaki son karşılaşmasına çıkıyor. Grup aşamasında geride bıraktığı 5 karşılaşmadan 5 puana sahip olan FB, prestij için sona maça çıkacak. UEFA Avrupa Ligi'ne galibiyetle veda etmek istiyor. Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt karşılaşması öncesinde gelen son dakika bilgisine göre, karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri belli oldu. Buna göre, Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı hangi kanalda, bugün mü? Avrupa Ligi FB-Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu ne?

Yeniakit Publisher
2021-12-09 14:35:00 - 2021-12-09 14:36:12
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konut edecek. Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt nerede oynanacak? Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında kimler yok?

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt istatistikleri

FB ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.

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