Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman? Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde bugün Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konut edecek. Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt nerede oynanacak? Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında kimler yok?

Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 5 puanla 3. sırada yer alıyor. D Grubu'nu üçüncü bitirmesi kesinleşen sarı-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.

Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt istatistikleri

FB ile Eintracht Frankfurt, Avrupa kupalarında 3. kez karşı karşıya gelecek. İki takım, Avrupa'da ilk kez 2006-2007 sezonunda birbirlerine rakip oldu. İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon ise D Grubu'nun ilk haftasında yapılan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı.