Fenerbahçe Eintracht Frankfurt kadrosu! Fenerbahçe Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu son hafta mücadelesinde sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. 5 puana sahip olan FB, UEFA Avrupa Ligi D Grubunu 3. sırada bitirmeyi garantilerken, sarı lacvertlik ekip, Avrupa Ligi’ni galibiyetle noktalamak istiyor. Ülker Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmada forma giyecek 11’ler merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı kadrosunda kimler var? Fenerbahçe Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler kimler? İşte Fenerbahçe Eintracht Frankfurt maçı muhtemel 11’ler, Fenerbahçe Eintracht Frankfurt kadrosu!
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak. Fenerbahç eile Eintracht Frankfurt takım Avrupa kupalarında 3. kez rakip olacak. 2006-07'de İstanbul'da oynanan UEFA Kupası grup karşılaşması 2-2, bu sezon Almanya'daki ilk maç 1-1 sona erdi.
Fenerbahçe kim sakat?
Kanarya'da çalışmalarını takımdan ayrı sürdüren Enner Valencia, Altay Bayındır ve Mert Hakan Yandaş, karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Miguel Crespo, Burak Kapacak ve Serdar Dursun da takımdaki yerlerini alamayacak.
Fenerbahçe Eintracht Frankfurt muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Sosa, Zajc, Meyer, Muhammed, Pelkas, Berisha.
Eintracht Frankfurt: Trapp, Tuta, Hasebe, Ndicka, Chandler, Jakic, Sow, Kostic, Lindstrom, Kamada, Maury.