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Spor Fenerbahçe durmak bilmiyor! Bir transfer daha geliyor...
Spor

Fenerbahçe durmak bilmiyor! Bir transfer daha geliyor...

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lassina Traore için yeniden harekete geçti. Sarı-Lacivertliler Shakhtar kulübü ile bir kez daha görüştü.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 13:38:00 -
Fenerbahçe durmak bilmiyor! Bir transfer daha geliyor...

Golcü arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Lassina Traore için yeniden harekete geçti. Sarı-Lacivertliler Shakhtar kulübü ile bir kez daha görüştü.

Yeni sezonun şampiyon kadrosunu kurmak içtin yoğun bir çaba sarf eden Fenerbahçe yönetimi, santrfor mevkine nokta atışı yaparak transferi kapatmayı hedefliyor. Maxi Gomez transferinde ciddi aşama kaydeden Sarı- Lacivertliler, her türlü olasılığa karşı başka görüşmeler de yapıyor.

Sarı-Lacivertli kurmayların daha önce de gündeme gelen Burkina Faso'lu golcü Lassina Traore için Shakhtar Donetsk kulübü ile bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

Takvim'e göre Görüşmelerin önümüzdeki haftada da sürmesi bekleniyor. Gelen bilgilere göre Lassina Traore, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini kulübüne iletmiş durumda. Fakat son sözü Ukrayna kulübü söyleyecek. Eğer Shakhtar istenilen fiyata inerse Maxi Gomez ile birlikte Lassina Traore'nin de kadroya dahil edilme ihtimalinin bulunduğu ifade ediliyor.

21 yaşında ve 1.83 boyunda olan Lassina Traore güçlü fiziği ile dikkat çeken bir santrfor. 9 milyon Euro civarında piyasa değeri olan Traore 17 kez giydiği Burkina Faso Milli Takım formasıyla 7 kez fileleri sarstı. 


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