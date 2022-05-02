Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldızı getiriyor!

Süper Lig'de sezon noktalanırken Fenerbahçe'de yeni sezonun çalışmaları başladı. Kadrosuna önemli takviyeler yapmak isteyen sarı lacivertli ekibin Dries Mertens'in peşinde olduğu öğrenildi. İtalyan basınındaki habere göre Sarı-Lacivertliler, Napoli'nin yıldız ismi Dries Mertens ile ilgileniyor.

Şampiyonlar Ligi yarışında son üç haftaya 4 puan önde giren Fenerbahçe'de gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları sürüyor. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Napoli'nin golcüsü Dries Mertens ile ilgileniyor.

34 yaşındaki yıldızın Napoli ile olan sözleşmesi gelecek ay bitecek. Haberde, Belçikalı yıldızın kontratında 1 yıl uzatma opsiyonu olduğu ancak maaş konusunda hala anlaşma sağlanamadığı belirtildi.

Fotomaç'ın haberine göre; yaşı ilerlediği için temkinli yaklaşılan Mertens'in yeni bir maceraya yelken açabileceği kaydedildi.

Bu sezon Serie A'da 27 maça çıkan Mertens, 11 gol+2 asistlik performans sergiledi. Belçika Milli Takımı'nın da önemli isimlerinden olan tecrübeli forvet, ulusal formayla 103 maçta 21 gol atma başarısı gösterdi...

Yeni sezonda iyi bir golcü almak isteyen Kanarya için Mertens dışında Luis Suarez ve Vincent Aboubakar'ın da isimleri ciddi olarak geçiyor.

Forvette yıllardır yaşanın sıkıntıyı bu kez çözmek isteyen başkan Ali Koç'un tartışılmayacak bir isim almakta kararlı olduğu ve bunun için her fedakarlığı yapacağı konuşuluyor.

Ligde son oynadıkları Sassuolo maçında 2 gol atan Mertens için İtalyan basını, "Hala en iyisi ve kalabalığı büyüleyen tartışmasız bir lider. Mertens bir kez daha sözleşmesini yenilememenin neden suç olacağını gösterdi" yorumları yaptı.

6 Mayıs'ta 35 yaşına girecek Mertens'in 103 kez giydiği Belçika Milli Takımı'nda da 21 golü bulunuyor. 2013'ten beri Napoli'de olan yıldız, yaşı ilerlese de formundan bir şey kaybetmedi.

Kariyerinde Apeldoorn, PSV, Utrecht ve Napoli formaları giyen Mertens, 680 maçta 246 gol attı. 181 tane de asist gerçekleştirdi. Santrfor Mertens, aynı zamanda forvet arkasında da oynayabiliyor.