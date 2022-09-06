Fenerbahçe Dinamo Kiev UEFA maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe UEFA maçı kapsamında kendi evinde gruptaki ilk maçında Dinamo Kiev’i konuk edecek. Bu sezon iki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de karşı karşıya gelmiş ve uzatma dakikalarında Dinamo Kiev üst tura çıkmıştı. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Avrupa arenasında ilk etapta grupta çıkmak isteyen sarı lacivertli temsilcimiz gruptaki ilk mücadelesini Dinamo Kiev ile oynayacak. Bu sezon iki ekip Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde de eşleşmiş ilk maç 0-0 sona ererken ikinci maçın da normal süresi 1-1 tamamlanmıştı. Uzatma dakikalarında golü bulan Dinamo Kiev ise üst tura çıkmıştı. Daha sonra Benfica ile eşleşen Dinamo Kiev, rakibine kaybedince yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmişti.

İki takım arasında oynanan son 7 maçta 2 kez Dinamo Kiev normal sürede kazanmış 1 kez de uzatma dakikalarında galip gelmişti. Geriye kalan 4 müsabaka ise beraberlikle tamamlanmıştı.

Maç öncesi sarı lacivertli temsilcimizde Nazım Sangare dışında eksik bulunmazken konuk takımda cezalı Ilya Zabarnyi maçta forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı 8 Eylül 2022 Perşembe günü oynanacak. Şükrü Saraçoğlu’ndaki maç saat 19.45’te başlayacak. Müsabaka yayıncı kuruluş Exxen Dijital Yayın Platformu üzerinden canlı olarak izlenebilecek.



