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Spor Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile yapacak. Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağını sorgulamakta. Peki Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman? Fenerbahçe-Dinamo Kiev saat kaçta? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-07-15 11:51:00 - 2022-07-15 11:52:02
Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek isteyen Fenerbahçe ilk rakibini geçip bir sonraki ön eleme turuna yükselme hesapları yapıyor. Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayınlanacağı kanal belli oldu.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak.

Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanş maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçının yayıncısı belli oldu. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

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