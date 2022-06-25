Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman ayın kaçında oynanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi kanalda?
Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu maçlarının ne zaman oynanacağını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı hangi gün saat kaçta?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev ile eşleşti. İki ekip arasındaki ilk maç 20 Temmuz'da oynanacak. Savaş sebebiyle mücadele Polonya'da oynanacak. İlk maç TSİ 21.00'de başlayacak. Rövanş ise 27 Temmuz'da İstanbul'da oynanacak.