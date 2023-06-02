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Spor Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti
Spor

Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti

Yeniakit Publisher
2023-06-02 14:42:00 -
Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti

Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan günün tek antrenmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

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