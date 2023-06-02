Fenerbahçe, derbi mesaisine devam etti
Fenerbahçe, bugün sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesislerinde yapılan günün tek antrenmanı, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı. Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.
Spor
Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya... İki dev ekipte sessizliği bozdu! 'Yok artık' dedirten gelişme...