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Spor Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Spor

Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Yeniakit Publisher
2024-08-13 23:03:00 -
Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek zorunda kaldı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.

Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresini temsilcimiz, Diakite'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda Lille, 118. dakikada Jonathan David ile penaltıdan beraberlik golünü bularak maçı 1-1 berabere bitirdi.

Böylece toplam skorda rakibinin 3-2 gerisinde kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
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