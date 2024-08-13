Fenerbahçe denedi ama olmadı! Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında uzatmalara giden maçta Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek zorunda kaldı.
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Lille ile karşılaştı.
Ülker Stadı'nda oynanan mücadelenin normal süresini temsilcimiz, Diakite'nin 90+1. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda Lille, 118. dakikada Jonathan David ile penaltıdan beraberlik golünü bularak maçı 1-1 berabere bitirdi.
Böylece toplam skorda rakibinin 3-2 gerisinde kalan Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Sarı-Lacivertli temsilcimiz, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek.
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