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Spor Fenerbahçe City iş başında… Tutmayanların hepsi Acun’un takımında!
Spor

Fenerbahçe City iş başında… Tutmayanların hepsi Acun’un takımında!

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'de dikiş tutturamayan oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Ilıcalı, Ozan ve Allahyar için Sarı-Lacivertlilere 7,5 milyon euro ödendiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 17:30:00 - 2022-07-04 17:41:13
Fenerbahçe City iş başında… Tutmayanların hepsi Acun’un takımında!

İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı transfer etmişti. Geçtiğimiz yıl İngiliz ekibini satın alan ve takımın başına Shota Arveladze'yi oturtan Ilıcalı, iki oyuncunun transferi için Fenerbahçe'ye ödediği bonservis bedeli ile anlaşma şartlarını resmen açıkladı.

Geçen sene İngiltere Premier Lig takımlarından Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, teknik direktör Shota Arveladze'yi takımın başına getirmiş ve sezonu 19. sırada tamamlayarak ligde kalmayı başarmıştı. Yeni sezonda hedefini Premier Lig'e çıkmak olarak belirleyen Ilıcalı'nın takımı Hull City, transferlere başlamıştı.

Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan'ı kadrosuna katan Hull City'nin bu transferler için ne kadar bonservis ödediği ortaya çıktı.

Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada iki futbolcu için toplamda 7,5 milyon euro'nun Fenerbahçe'ye ödendiğini duyurdu.

ALLAHYAR'IN ANLAŞMA DETAYLARI

"Allahyar'ın transferi için ise 4,5 milyon euro + sonraki satıştan %50 pay şeklinde anlaşma sağlandı."

ALLAHYAR, FENERBAHÇE'YE 2019'DA GELMİŞTİ

1 Temmuz 2019 yılında İran'ın Esteghlal takımından Fenerbahçe'ye transfer olan Allahyar Sayyadmanesh, İstanbulspor ve Zorya takımlarına kiralanmıştı. Allahyar, geçtiğimiz sezonun devre arasında ise Hull City'e kiralanmıştı. Hull, bu yaz oyuncunun bonservisini aldı.

OZAN TUFAN, 7 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe'nin 2015 yılında Bursaspor'dan 7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Ozan Tufan, inişli çıkışlı bir grafik sergilemiş ve bir türlü istenen performansı gösterememişti. Geçtiğimiz sezonun başında Watford'a kiralanan Tufan, devre arasında Fenerbahçe'ye geri dönmüş ancak 30. haftada oynanan İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılmıştı. Milli futbolcu bu yaz Hull City'nin yolunu tuttu.


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