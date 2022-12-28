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Spor Fenerbahçe camiasını kahreden haber... Beynine pıhtı attı!
Spor

Fenerbahçe camiasını kahreden haber... Beynine pıhtı attı!

Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Ali Şen'in oğlu Metin Şen, babası Ali Şen'i ziyaret için gittiği Bodrum'da fenalaştı. Apar topar hastaneye kaldırılan Metin Şen'in beynine pıhtı attığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 09:45:00 -
Fenerbahçe camiasını kahreden haber... Beynine pıhtı attı!

Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt'un verdiği bilgilere göre, Turizm ve bilişim şirketleri sahibi Metin Şen, geçen cuma günü eşi Aslı Hanım, oğulları Berke ve Batu ile Bodrum'da yaşayan babası Ali Şen'i ziyarete gitti.

Cumartesi sabahı yürüyüşe çıkan Metin Şen, eve dönünce kendini kötü hissettiğini söyledi, ardından da bayıldı. Hemen hastaneye kaldırılan işadamının beynine pıhtı attığı anlaşıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Metin Şen'in sağlık durumunun iyi olduğu bir kaç gün daha hastanede kalacağı öğrenildi.

Bülent Cankurt şu bilgileri paylaştı: "Metin Şen'i Allah korumuş. Doktorlar, pıhtı atmasının vücutta ve beyinde kalıcı hasarlar bırakabileceğini belirtip Metin Bey'in çok şanslı olduğunu, hemen hastaneye getirildiği için hasarsız atlattığını belirtmiş. Şen'in başta babası, eşi ve çocukları çok kaygılansa da doktordan aldıkları bu bilgi ile derin bir oh çekmişler."

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Yorumlar

selim

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