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Spor Fenerbahçe – Ç. Rizespor maçı canlı anlatım
Spor

Fenerbahçe – Ç. Rizespor maçı canlı anlatım

Yeniakit Publisher
2023-10-01 15:16:00 - 2023-10-01 16:05:36
Fenerbahçe – Ç. Rizespor maçı canlı anlatım

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 7. Haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Fenerbahçe Lig de galibiyet serisini sürdürme peşinde, Rizespor’da ise hedef zirve potasından kopmamak.

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3' GOOLLL! Fenerbahçe ilk dakikadan golü buluyor, Szymanski'nin attığı golde Fenerbahçe 1-0 öne geçti. 

1' Mücadelede ilk düdük geldi ve maç başladı.

 

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.
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Fenerbahçe'de iki eksik

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak. Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Cezalı futbolcu bulunmayan Çaykur Rizespor'da ise bu karşılaşma öncesinde sakatlıktan yeni çıkan Pinchi ise kadroda yer almayacak.

 

Maçta İlk 11’ler belli oldu!

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Attila, Emirhan, Hojer, Mithat, Shelvey, Varesanovic, Sauer, Benhur, Minchev

 

STAT: Ülker Stadyumu

HAKEM: Cihan Aydın

SAAT: 16.00

YAYIN: Beinsports 1

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