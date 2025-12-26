Fenerbahçe bunu kabul edecek mi? Sörloth'un istekleri 'yok artık' dedirtti

Trendyol Süper Lig’in ilk devresini lider Galatasaray'ın yalnızca 3 puan gerisinde kapatan Fenerbahçe’de, şampiyonluk yolundaki eksikleri gidermek için düğmeye basıldı.

Kulüp Başkanı Sadettin Saran’ın kısa süreli adli sürecinin ardından serbest kalmasıyla birlikte sarı-lacivertli yönetim, transfer gündemindeki ana maddeye geri döndü. Çağlayan çıkışı acil koduyla kulüpte toplanan yönetim kurulu, taraftarın kadroda görmeyi en çok istediği isim olan Alexander Sörloth için resmi temasları hızlandırdı.

35 MİLYON EURO

Bu büyük transfer operasyonunun önündeki en ciddi bariyer, Atletico Madrid’in bonservis konusundaki uzlaşmaz tavrı. İspanyol temsilcisi, Villarreal’den kadrosuna kattığı tecrübeli golcü için kapıyı 35 milyon Euro’dan açarken, Fenerbahçe yönetimi bu bedeli daha makul seviyelere çekmek için tüm imkanlarını seferber ediyor.

LİVERPOOL MASADA

Ancak süreci zorlaştıran tek etken rakamlar değil; İngiliz devi Liverpool’un da 30 yaşındaki oyuncu için devreye girmesi, Atletico Madrid’in pazarlık masasında "tok satıcı" rolünü üstlenmesine neden oluyor.

KUZEYİN KRALI DÖNMEYE HAZIR

Norveçli yıldız cephesinde ise durum Fenerbahçe lehine ilerliyor. Trabzonspor formasıyla Türkiye’de fırtınalar estiren ve çıktığı 49 maçta 33 gol, 11 asistlik devasa bir katkı sağlayan Sörloth, Süper Lig’i ve İstanbul atmosferini bildiği için sarı-lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu bildirdi. Atletico Madrid'de çıktığı 75 maçta 29 kez fileleri sarsmasına rağmen düzenli olarak ilk 11'de yer alamamaktan rahatsız olan golcü oyuncu, yaklaşan Dünya Kupası öncesi sürekli oynayabileceği bir takıma gitmeyi kariyeri için şart görüyor.

YILLIK 12 MİLYON EURO MAAŞ

Yapılan ön görüşmelerde Fenerbahçe'nin yıllık 12 milyon Euro’luk maaş teklifine "evet" diyen ve prensipte el sıkışan Sörloth, kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Tarafların orta yolu bulması halinde, 2028 yılına kadar Atletico ile sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, kendisini 3.5 yıllığına Fenerbahçe’ye bağlayacak imzayı atacak.