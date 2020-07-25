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Spor

Fenerbahçe, Brahim Darri ile anlaşmaya vardı

Sivasspor'dan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Fenerbahçe, TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te sergilediği performansla parlayann Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Sarı Lacivertli ekip, Darri'nin bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeme yapacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-25 10:59:00 -
Fenerbahçe, Brahim Darri ile anlaşmaya vardı

Transfer çalışmalarını sürdüren ve düşük bütçeli oyunculara yönelen Fenerbahçe, Karagümrük formasıyla dikkatleri üzerine çeken Brahim Darri'yi transfer etti.

Kanarya, Fas asıllı Hollandalı futbolcunun bonservisi için Karagümrük'e 500 bin euro ödeme yapacak. Fatih Karagümrük'ün TFF 1. Lig play-off macerasının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Bu sezon Karagümrük ile 31 karşılaşmaya çıkan ve 4 gol 1 asistlik Brahim Darri, Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

Emre Belözoğlu'ndan sosyal medya talebi

Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon sportif direktör koltuğuna oturacak olan Emre Belözoğlu, Darri'nin imza öncesi aktif olarak kullandığı Instagram hesabının temizlemesini istedi.

Darri de Belözoğlu'nun bu talebini yanıtsız bırakmadı ve hesabında sadece 4 gönderi bıraktı.

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