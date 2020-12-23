Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni transfer
Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Londra'da Mesut Özil'i ziyaret etti. Mesut 5 milyon euro+imza parası talep etti. Sezon sonu yeniden masaya oturulacak.
Fenerbahçe, Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil rüyasını gerçekleştirmek üzere.
Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Londra'da 32 yaşındaki Mesut Özil ile ilk teması Londra'da kurdu.
Mesut 5 milyon euro+imza parası talep etti. Sezon sonu yeninde masaya oturulacak.