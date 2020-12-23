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Spor Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni transfer
Spor

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni transfer

Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Londra'da Mesut Özil'i ziyaret etti. Mesut 5 milyon euro+imza parası talep etti. Sezon sonu yeniden masaya oturulacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:45:00 - 2020-12-23 13:45:39
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! İşte yeni transfer

Fenerbahçe, Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil rüyasını gerçekleştirmek üzere. 

Fenerbahçe'de Ali Koç, Emre Belözoğlu ve Acun Ilıcalı, Londra'da 32 yaşındaki Mesut Özil ile ilk teması Londra'da kurdu. 

Mesut 5 milyon euro+imza parası talep etti. Sezon sonu yeninde masaya oturulacak.

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