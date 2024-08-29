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Spor Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor
Spor

Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-29 14:56:00 -
Fenerbahçe bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız geliyor

Kingsley Coman transferinden beklenen haber geldi. Yıldız oyuncu formasını giydiği Bayern Münih'ten ayrılma kararı aldı. Fenerbahçe, Kingsley Coman transferinden önemli aşama kaydetti.

Avrupa'da transfer döneminin bitişine saatler kala gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Kingsley Coman, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya karar verdi. Fransız oyuncu takımdan ayrılmayı planlarken, Fenerbahçe transfer için devreye girdi.

KINGSLEY COMAN'DA DEV YARIŞ

Almanya ve Fransa basınında çıkan haberlere göre; Bayern Münih'ten ayrılma kararı alan Kingsley Coman için Fenerbahçe, Barcelona, PSG, Al-Hilal ve birkaç Premier Lig ekibi devreye girdi. Hızlı bir kanat oyuncusu isteyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yönetimden Fransız oyuncu transfer etmelerini istedi.

FENERBAHÇE'DEN 4 YILLIK TEKLİF

Sarı lacivertli yönetimin, yıldız futbolcuya 4 yıllık sözleşme önerdiği aktarıldı. 28 yaşındaki oyuncunun transferi için son kararını henüz vermediği belirtilirken, Avrupa'da transfer döneminin 1 gün sonra kapanacağı yazıldı. Avrupa ekiplerinin transferi bitirememesi halinde Coman'ın Fenerbahçe'ye daha yakın olacağı öne sürüldü.

BONSERVİS GÖRÜŞMELERİ SÜRÜYOR

Öte yandan sarı lacivertliler, Bayern Münih'le olan bonservis görüşmelerini sürdürüyor. Bavyera devinin, transferde kolaylık sağlayacağı iddia ediliyor.

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