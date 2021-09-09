Fenerbahçe biten transferler | Fenerbahçe gelenler gidenler 2021
Fenerbahçe yeni transferler | Yaz transfer dönemi sona erdi. Futbolseverler hangi takımların kimleri renklerine bağladığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe kaç transfer yaptı? Fenerbahçe transferler | Fenerbahçe ayrılan oyuncular
Süper Lig’de 2021-2022 sezonu 13 Ağustos’ta başladı. Transfer sezonu ise 8 Eylül’de sona erdi. Futbolseverler, takımların kimleri renklerine bağladığını araştırıyor. Peki, Fenerbahçe kimleri transfer etti?
Fenerbahçe biten transferler | Fenerbahçe gelenler gidenler 2021
Futbolda "Yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre 17 Haziran 2021'de başlayan yaz transfer dönemi, gece yarısı itibarıyla sona erdi. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 12 Ocak 2022'de başlayıp 8 Şubat 2022'de sona erecek.
Gelenler: Ally Samatta, Mergim Berisha, Min-jae Kim, Burak Kapacak, Miguel Crespo, Cağtay Kurukalıp, Serdar Dursun, Steven Caulker (Gaziantep FK'ya transfer oldu), Max Meyer, Diego Rossi
Gidenler: Michael Frey, Mame Thiam, Ozan Tufan, Kemal Ademi, Sadık Çiftpınar, Oytun Özdoğan, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nabil Dirar, Caner Erkin, Ömer Beyaz, Deniz Türüç