Derbi canlı izle | Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 10. hafta Fenerbahçe Beşiktaş maçına sahne olacak. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta?

Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 29 Kasım Pazar günü Ülker Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Kartlar havada uçuyor

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında son dönemde yapılan derbilerde sarı ve kırmızı kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takım arasında oynanan son 22 müsabakada hakemler toplam 16 kırmızı ve 131 sarı kart gösterdi. Fenerbahçe, Beşiktaş ile yaptığı son 22 derbide 69 kez kartla cezalandırıldı.

Sarı-lacivertli futbolcular, söz konusu maçlarda 6 kırmızı, 63 de sarı kart gördü. Rekabetteki son 22 derbide Beşiktaş, Fenerbahçe'ye göre daha hırçın bir görüntü ortaya koydu. Siyah-beyazlı futbolcular, bu maçlarda 10 kırmızı ve 68 sarı olmak üzere toplam 78 kartla cezalandırıldı. İki takım arasında yapılan son müsabakada futbolculara 1 kırmızı ve 7 sarı kart gösterildi.

Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasında oynanan ve Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup ettiği maçta hakem Halil Umut Meler, 8 kez kartına başvurdu.

Fenerbahçe'den Vedat Muric'i kırmızı kartla cezalandıran Halil Umut Meler, sarı-lacivertlilerde Tolga Ciğerci, Simon Falette, Jailson Marques Siqueira​​​​​​​ ve Deniz Türüç'e sarı kart gösterdi. Söz konusu müsabakada Beşiktaş'tan ise Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Jeremain Lens sarı kartla cezalandırıldı.

Süper Lig’de 10. hafta

27 Kasım Cuma

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)

28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor- İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)