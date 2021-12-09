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Spor Fenerbahçe beraberlikle yetindi
Spor

Fenerbahçe beraberlikle yetindi

Avrupa Ligi'nde iddiası kalmayan temsilcimiz Fenerbahçe, grubun son maçında Eintracht Frankfurt ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 23:03:00 - 2021-12-09 23:08:41
Fenerbahçe beraberlikle yetindi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt'u konuk etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Frankfurt, 29. dakikada Sow ile öne geçti. Fenerbahçe, 42. dakikada Mergim Berisha ile eşitliği sağladı.

Bu sonucun ardından daha önce yoluna Konferans Ligi'nde devam etmesi kesinleşen Fenerbahçe, grubu 6 puanla 3. sırada tamamladı.

Frankfurt ise 12 puanla grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

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