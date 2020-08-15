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Spor

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Ulanovas: "Fenerbahçe'den teklif almak harikaydı"

"Kariyerim açısından 'hayır' diyemeyeceğim bir teklifti. Fenerbahçe'nin tarihini, özellikle de son yıllarda koyduğu hedefler ve bunlara ulaşma potansiyelini, başarısını biliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:18:59 -
Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Ulanovas: "Fenerbahçe'den teklif almak harikaydı"

ANKARA (AA) - Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi Litvanyalı basketbolcu Edgaras Ulanovas, sarı-lacivertli takımdan transfer teklifi aldığı zaman harika bir duygu hissettiğini söyledi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde kampta olan sarı-lacivertlilerin Litvanyalı basketbolcusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Transfer sürecini anlatan Ulanovas, "Fenerbahçe Beko gibi bir takımdan teklif almak harikaydı. Kariyerim açısından 'hayır' diyemeyeceğim bir teklifti. Fenerbahçe'nin tarihini, özellikle de son yıllarda koyduğu hedefler ve bunlara ulaşma potansiyelini, başarısını biliyorum. Böyle bir takımdan ilgi görmek beni çok mutlu etmişti. Açıkçası çok da uzun bir süreç olmadı. Menajerimle, ailemle ve koçla konuştuk. Aynı zamanda Fenerbahçe taraftarından çok sayıda mesaj aldım. Takım arkadaşlarımdan çok fazla mesaj geldi. Fenerbahçe ailesinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum ve bu süreçte de bunu tekrardan görmüş oldum." diye konuştu.

İlk defa Litvanya dışında bir takımda oynayacağını vurgulayan Ulanovas, takımın yeni başantrenörü Igor Kokoskov'la ilgili, "İlk izlenimim harika. Transfer sürecimde de telefonda konuşmuştuk. Her şeyden önce iletişimi çok iyi olan bir koç. Birlikte antrenmanlara da başladık. Ne istediğini, bizden ne beklediğini çok iyi şekilde ifade ediyor. Onun sizden beklentisini çok rahat şekilde anlayabiliyorsunuz. Hem NBA'de hem de Slovenya Milli Takımı'nde tecrübesi var. Onun çok iyi bir koç olduğunu ve Fenerbahçe Beko için çok iyi bir karar olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Zalgiris'ten Barcelona'ya geçen eski başantrenörü Sarunas Jasikevicius hakkında da konuşan Ulanovas, "Onun ayrılığı nedeniyle Litvanya'da herkes çok mutsuz ama Barcelona ile çok özel bir bağı vardı. Daha önce orada oynamıştı. Bu ayrılık er ya da geç olacaktı. Oraya gitmeyi istiyordu, hayal ediyordu. Ona şans diliyorum." ifadelerini kullandı.


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