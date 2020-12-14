  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Brown'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Spor

Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Brown'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Yeniakit Publisher
2020-12-14 14:24:36 -
Fenerbahçe Beko'dan Vesely ve Brown'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncular Jan Vesely ve Lorenzo Brown'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka maçında sol baldırında kas sakatlığı yaşayan Vesely'nin tedavisine başlandığı ve Çek pivotun antrenmanlara dönüş süresinin 7-10 gün olarak belirlendiği aktarıldı.

Aynı müsabakada kasık bölgesinde sakatlık yaşayan Brown'ın son durumunun ise yarın THY Avrupa Ligi'nde AX Armani Exchange Milan ile oynanacak müsabakadan önce belli olacağı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teknik Direktör istifa etti
Spor

Teknik Direktör istifa etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Teknik Direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim
Dünya

Türkiye'ye olay teklif: Drone üretelim

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Türkiye'ye flaş bir teklifte bulundu.
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?
Spor

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi hangi gün, saat kaçta yapılacak?

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekim tarihi merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimleri ..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay