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Spor

Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-25 15:47:43 -
Fenerbahçe Beko'da Kokoskov'un yardımcıları belli oldu

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Beko'da yeni başantrenör Igor Kokoskov'un yardımcıları açıklandı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, önümüzdeki sezon Kokoskov'un yardımcılıklarını, Erdem Can, Radovan Trifunovic, Serhan Aydanarığ ve Berkay Oğuz'un yapacağı belirtildi.

Fenerbahçe Beko'nun teknik ekibinde ise görev dağılımı şöyle oldu:

Başantrenör: Igor Kokoskov

Yardımcı antrenör: Erdem Can

Yardımcı antrenör: Radovan Trifunovic

Yardımcı antrenör: Serhan Aydanarığ

Yardımcı antrenör ve video koordinatörü: Berkay Oğuz

Yardımcı video koordinatörü: Alp Timuçin Yener

Kondisyoner: Predrag Zimonjic

Kondisyoner: İlker Belgutay

Takım doktoru: Ahmet Kulduk

Fizyoterapist: Rıza Özdemir

Masör: Yılmaz Mete, Faik Özköksal

Malzeme sorumlusu: Erkan Karaca

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