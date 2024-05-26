  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fenerbahçe Beko- Olympiacos maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Fenerbahçe Beko- Olympiacos maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2024-05-26 11:16:00 - 2024-05-26 11:19:36
Fenerbahçe Beko- Olympiacos maçı ne zaman, hangi kanalda?

Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos ile 3.lük maçına çıkacak. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four organizasyonunda Olympiacos ile 3.lük maçı oynayacak.

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57'lik skorla mağlup olan temsilcimiz final şansını kaybetti.

Fenerbahçe Beko bir diğer Yunan temsilcisi Olympiakos ile 3.lük maçında mücadele edecek.

Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Baketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?

Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 26 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 18.00'de oynanacak. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 71 - Olimpiakos: 72
THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 71 - Olimpiakos: 72

Spor

THY Euroleague: Fenerbahçe Beko: 71 - Olimpiakos: 72

THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72
THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72

Spor

THY Euroleague: Olimpiakos: 84 - Fenerbahçe Beko: 72

Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı
Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı

Spor

Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı

Fenerbahçe Beko kaybetti! Maç sonrası ortalık karıştı
Fenerbahçe Beko kaybetti! Maç sonrası ortalık karıştı

Spor

Fenerbahçe Beko kaybetti! Maç sonrası ortalık karıştı

Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak
Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak

Spor

Fenerbahçe Beko'nun Dörtlü Final hedefiyle oynayacağı maç TV+'ta yayınlanacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23