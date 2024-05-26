Fenerbahçe Beko- Olympiacos maçı ne zaman, hangi kanalda?
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunan ekibi Olympiacos ile 3.lük maçına çıkacak. Peki maç saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague Final Four organizasyonunda Olympiacos ile 3.lük maçı oynayacak.
Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a 73-57'lik skorla mağlup olan temsilcimiz final şansını kaybetti.
Fenerbahçe Beko bir diğer Yunan temsilcisi Olympiakos ile 3.lük maçında mücadele edecek.
Fenerbahçe Beko'da sakatlığı bulunan Yiğit Hamza Mestoğlu bu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Baketbolseverler Fenerbahçe Beko ile Olympiakos arasında oynanacak maç hakkında aramalarına hız verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Peki, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı ne zaman?
Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı 26 Mayıs Pazar günü (bugün) saat 18.00'de oynanacak. Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçı S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Spor
Türk Telekom, Fenerbahçe Beko dev maça çıktı: 95-91 mağlup etti! Şaşırtan görüntü: 'Ağır' bir fatura çıkardı