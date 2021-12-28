Fenerbahçe Beko kimler koronavirüse yakalandı?
Fenerbahçe koronavirüse yakalananlar | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. Peki, hangi sporcularının korona testi pozitif çıktı? Peki, Fenerbahçe Beko kimler korona oldu?
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Peki, hangi sporcular korona oldu?
Fenerbahçe Beko kimler koronavirüse yakalandı?
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi. Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.
Hangi sporcuların koronavirüse yakalandığı ise açıklanmadı.