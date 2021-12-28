Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nda iki sporcu ve bir teknik ekip üyesinin koronavirüse yakalandığı duyuruldu. Peki, hangi sporcular korona oldu?

Fenerbahçe Beko kimler koronavirüse yakalandı?

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızdan iki sporcu ve bir teknik ekip çalışanı olmak üzere toplam üç kişinin bugün yapılan Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır" denildi. Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan kişilerin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı kaydedildi.

Hangi sporcuların koronavirüse yakalandığı ise açıklanmadı.