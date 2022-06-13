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Spor Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe Beko şampiyonlukları:
Spor

Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe Beko şampiyonlukları:

Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Sporseverler ise sarı-lacivertli takımın kaçıncı şampiyonluğuna ulaştığını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin basketbolda kaç şampiyonluğu var?

Yeniakit Publisher
2022-06-13 23:03:00 -
Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe Beko şampiyonlukları:

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna ulaştı. Sporseverler ise Fenerbahçe Beko'nun kaçıncı şampiyonluğuna ulaştığını araştırmaya başladı. 

Fenerbahçe Beko kaç şampiyonluğu var? Fenerbahçe Beko şampiyonlukları:

SÜPER LİGİ ŞAMPİYONLUKLARI

1990-1991, 2006-2007, 2007-2008, 2009-2010, 2010-2011, 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2020-2021

CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI:

1989-1990, 1990-1991, 1993-1994, 2006-2007, 2013-2014, 2016-2017, 2017-2018

TÜRKİYE KUPASI ŞAMPİYONLUKLARI

1966-1967, 2009-2010, 2010-2011, 2012-2013, 2015-2016, 2018-2019, 2019-2020

EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

2016-2017

EUROLEAGUE İKİNCİLİĞİ

2015-2016, 2017-2018

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