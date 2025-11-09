  • İSTANBUL
Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı
Spor

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

Fenerbahçe Beko'nun, yoğun güvenlik endişesiyle İsrailli taraftarları salona almama kararı büyük infiale neden oldu. Duyarlı insanlar, “İsrailli takımla maça çıkıp sadece taraftarı dışarıda bırakmak neyi değiştirir?” diyerek tepkilerini dile getirirken, “Soykırımcı takımı sahaya çıkararak, Filistin'de yaşanan katliamın normalleştirilmesine zaten ortak oldunuz” yorumları yaptılar.

 

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı’nın Avrupa Ligi'nde Soykırımcı İsrail’in iki temsilcisi Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile oynayacağı maçları Litvanya’dan sonra şimdi de Almanya’da konuk etmesi, camiada ve kamuoyunda büyük bir infial oluşturdu. 

Maça tepkili olanlar, Filistin'de binlerce masumun katledildiği bir dönemde Soykırımcı Takımı sahada tutmanın, alınan tüm önlemleri anlamsız kıldığını vurguladı. "Oynatıyorsanız zaten ortak oldunuz. Taraftarı engellemek ne işe yarar?" sorusuyla kulüp yönetimine yüklenen taraftarlar ve aktivistler, Fenerbahçe’yi sporun etik ve ahlaki değerlerini ayaklar altına almakla suçladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde Maccabi Rapyd ve Hapoel IBI ile oynayacağı çift maç haftası öncesinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

SARI LACİVERTLİ KULÜP, 7 BİNE YAKIN BİLET SATIŞA ÇIKARDI

Münih'teki SAP Garden'da oynanacak her iki müsabakada da, güvenlik gerekçesiyle İsrailli taraftarların salona alınmayacağı duyuruldu. Sarı-lacivertli kulüp, bilet satışını kapasitenin altında tutarak risk önlemlerini artırdı.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde çift maç haftasında önce Maccabi Rapyd'i ardından Hapoel IBI'yi Almanya'da konuk edecek.

Her iki müsabakada da İsrailli taraftarlar yer almayacak. SAP Garden'da oynanacak müsabakalarda yoğun güvenlik önlemi olacak. Sarı-lacivertli takım, 11 Kasım'da Maccabi Rapyd'le, 13 Kasım'da da Hapoel IBI ile karşı karşıya gelecek.
11 bin 500 koltuk kapasiteli SAP Garden'daki maçlarda, üst kat olarak nitelendirilen tribünler boş bırakılacak. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşmalar için 7 bine yakın bilet satışa çıkardı.

DAHA ÖNCE LİTVANYA'DA KONUK ETMİŞTİ

Fenerbahçe Beko, geride kalan 2 sezonda İsrail ekibi Maccabi Rapyd'i Litvanya'da konuk etmişti.

2023-2024 sezonunda Maccabi Rapyd'le Panevezys kentinde bulunan Kalnapilio Arena'da karşılaşan sarı-lacivertliler, geçen sezon ise İsrail takımıyla Litvanya'nın Zalgiris kentindeki Zalgirio Arena'da karşı karşıya gelmişti.
Fenerbahçe Beko, bu sezon lige alınan Hapoel IBI'le Avrupa Ligi'nde ilk kez karşılaşacak.

