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Spor Fenerbahçe beklenen oldu! Adı transfer dedikodularıyla çalkalanıyordu... Bu habere dikkat!
Spor

Fenerbahçe beklenen oldu! Adı transfer dedikodularıyla çalkalanıyordu... Bu habere dikkat!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe, iç transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ın mukavelesini 4 yıllığına uzattığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 16:26:00 -
Fenerbahçe beklenen oldu! Adı transfer dedikodularıyla çalkalanıyordu... Bu habere dikkat!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadele veren Fenerbahçe, iç transferde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır'ın mukavelesini 4 yıllığına uzattığını açıkladı. 

Fenerbahçe, 24 yaşındaki genç kalecisi Altay Bayındır'ın sözleşmesini 4 yıl daha uzattığını duyurdu. Altay Bayındır, Fenerbahçe'ye 2019 yazında Ankaragücü'nden transfer olmuştu. Bu sezon 36 maçta sarı-lacivertli formayı terleten başarılı eldiven, 13 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2019 yılından beri formamızı giyen, Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlığa kadar yükselen Altay Bayındır ile sözleşmemiz 4 yıl uzatılmıştır.

A Milli Takım forması da giyen Kaptanımız Altay Bayındır, 2026-27 sezon sonuna dek Futbol A Takımımızın formasını terletecektir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altay Bayındırımızın, Fenerbahçemizin 1 Numaralı formasıyla kulübümüz efsane isimlerinden olacağına, başarıları ile yüzümüzü güldüreceğine inanıyoruz.

Kulübümüze transfer olduğu günden bugüne kadar duruşu ile örnek olan Altay Bayındır'a, Fenerbahçemizin çatısı altında ve hedeflerimiz yolunda nice başarılar diliyoruz.

.

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Yorumlar

Altay Bayındır fenerbahçe

Altay Bayındır fenerbahçe ile iyi anlaşıyor. bakalım fenerbahçe, diğer futbolcularını yarı yolda bıraktığı gibi bu futbolcusunu da yarı yolda bırakacak mı?

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